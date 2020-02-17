Ташкент, , 15:31 — REGNUM Методологию оценки уровня теневой экономики в Узбекистане разрабатывают в Государственном налоговом комитете (ГНК) и министерстве финансов и экономики республики. Об этом заявил заместитель председателя ГНК Фазлиддин Умаров, сообщает 17 февраля издание Spot.

«Прежде чем отвечать на вопросы о теневой экономике, мы должны разработать методологию», — сказал Умаров на пресс-конференции агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана.

Напомним, в январе 2018 года бывший заместитель министра экономики Узбекистана Мубин Мирзаев заявил, что уровень теневой экономики в республики составляет около 50% ВВП. В Государственной программе на 2020 год сокращение теневой экономики обозначено одним из главных приоритетов.