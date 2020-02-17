Уфа, , 15:34 — REGNUM Старт строительству железной дороги Уфа — Агидель может быть дан в 2024 году. Об этом сообщил руководитель Гостранса Башкирии Тимур Мухметьянов на оперативном совещании в республиканском правительстве, 17 февраля передает пресс-служба регионального правительства.

По его словам, согласно плану в текущем году будет подготовлено технико-экономическое обоснование объекта, в котором будет отражена целесообразность проекта и затраты на его реализацию.

А в следующем году планируется выйти на концессию, в которой концедентом выступит Федеральное агентство железнодорожного транспорта, а концессионером будет совместное предприятие с участием РЖД. Оно и возьмет на себя строительство железной дороги.

Отмечается, что данным проектом предусмотрено строительство однопутной железной дороги длиной 175,5 км. В рамках реализации данного проекта планируется построить девять мостов и семь путепроводов. Данный объект будет предназначен для перевозок грузов. Железная дорога пройдет через речные порты Уфы, Бирска и Агидели.

Читайте ранее в этом сюжете: Финляндский вокзал Петербурга ожидает реконструкция