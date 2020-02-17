Кампала, , 15:25 — REGNUM Представитель Всемирного банка посоветовал правительству Уганды осуществлять больше инвестиций в развитие человеческого капитала, заявив, что для повышения уровня жизни населения чрезвычайно важно вкладывать средства в благополучие детей и молодежи. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Представляя четырнадцатый доклад об экономическом обновлении Уганды, озаглавленный «Усиление инвестиций в социальную защиту для уменьшения уязвимости и содействия инклюзивному росту», в медицинском центре в Кисаве старший социальный сотрудник-экономист Всемирного банка Рамя Сундарам сказала, что правительству Уганды необходимо расширить программу социальной защиты населения, чтобы поддерживать инвестиции в человеческий капитал и защищать от потрясений наиболее уязвимые слои населения, улучшая их экономические возможности.

«Почти половина населения Уганды моложе 15 лет… и ожидается, что в период между 2040 и 2050 годами население превысит 80 миллионов. Уганде необходимо срочно инвестировать в человеческий капитал для повышения производительности и уровня жизни. В этих условиях социальная защита должна сыграть определенную роль в обеспечении [экономического] роста», — сказала она.

Рамя добавила, что необходимо уделять приоритетное внимание расширению социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, чтобы повысить их уровень жизни.

Она объяснила, что социальная защита играет большую роль в поддержке домохозяйств для инвестирования в человеческий капитал посредством улучшения питания и образования детей, для повышения их устойчивости к таким потрясениям, как засухи, снижая риски и позволяя домохозяйствам осуществлять долгосрочные инвестиции.

По ее словам, неравенство в доходах негативно влияет на экономику и общество.