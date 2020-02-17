Москва, , 15:40 — REGNUM В 2019 году общая стоимость активов паевых инвестиционных фондов (ПИФ) выросла почти на треть, что составляет 1,1 трлн рублей в денежном выражении. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка (ЦБ) России.

По итогам года чистый приток средств стал самым большим за последние 5 лет. Также рекордную динамику показал четвёртый квартал 2019 года, когда нетто-приток средств в фонды для неквалифицированных инвесторов составил 62,7 млрд рублей, что в двое превысило показатели третьего квартала того же года.

При этом по итогам 2019 года в паевые инвестиционные фонды для неквалифицированных инвесторов вложено 0,9 трлн рублей. Розничные инвесторы увеличивают объём вложений в открытые и биржевые фонды, паи которых возможно без ограничений приобрести и погасить в любой день. В сообщении указано, что рост инвестиций в ПИФ связан с уменьшением ставок по депозитам в банках.

При этом около 61% вложений ПИФ для неквалифицированных инвесторов приходится на активы реального сектора экономики. Около трети от этих средств вложено в отрасль строительства, недвижимости, девелопмента и инфраструктуры, однако доля этих вложений снизилась за год на 6,7%. При этом в четвёртом квартале 2019 года до 17,5% сократилась доля вложений в финансовые компании, но доля вложений в банки увеличилась до 12,5%. Средства ПИФ для неквалифицированных инвесторов в основном вкладываются в корпоративные облигации, акции и депозитарные расписки на акции, а также в объекты недвижимости.

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