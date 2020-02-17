Москва, , 15:01 — REGNUM Всевозможные рейтинги, оценивающие то качество жизни в тех или иных регионах России, то уровень потребления, то «удовлетворенность городской средой» и т.д. публикуются всевозможными рейтинговыми агентствами достаточно часто и представляют интерес не для специалистов, которые больше привыкли доверять сухим и беспристрастным цифрам статистических отчетов, а для рядовых пользователей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя результаты рейтинга регионов России по качеству жизни.

«Ведь действительно интересно почитать и оценить, где уровень жизни выше, где качество инфраструктуры лучше, найти в этом рейтинге свой город и либо погордиться достаточно высоким местом, либо посетовать, что местные власти мало внимания уделяют жителям региона.

На самом деле чаще всего ругать местные власти или не за что, или по крайней мере преждевременно. Дело в том, что высокие места в таких рейтингах определяются общим уровнем развития региона, диверсифицированностью местных экономик, высоким уровнем развития инфраструктуры и т.д.

И неудивительно, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург, где сосредоточено огромное количество самых разных и чаще всего достаточно эффективных и высокотехнологичных предприятий, будут впереди откровенно депрессивных областей, краев и республик.

В столицах, опять же, находится большое число высших учебных заведений, которые обеспечивают подготовленными кадрами местную промышленность, в регионах-лидерах на порядок лучше обстоят дела с транспортной инфраструктурой и пр. А дальше уже срабатывает так называемый «замкнутый круг»: большее количество производств, генерирующих высокую добавленную стоимость, приводит и к большей в совокупности величине собираемых в региональные бюджеты налогов.

Приток налоговых поступлений позволяет наиболее успешных регионам тратить заметно большие суммы на дальнейшее развитие. Так что несмотря на то, что в соответствии с опубликованным рейтингом аутсайдеры списка в этот раз показали заметную позитивную динамику, разрыв между «последней десяткой» и «первой десяткой» продолжает оставаться огромным», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, три региона России на протяжении нескольких лет сохраняют лидерство в рейтинге регионов России по качеству жизни — Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

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