Сеул, , 15:08 — REGNUM Темпы экономического роста Южной Кореи в 2020 году составят 2,4%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей организации макроэкономических исследований АСЕАН +3 (AMRO).

По сравнению с прогнозом, сделанном в сентябре 2019 года, организация повысила показатель на 0,2%.

Предполагается, что индекс потребительских цен увеличится на 0,9%, что на 0,2% ниже, чем прошлогоднем прогнозе.

Специалисты отмечают, что экспортные ограничения со стороны Японии окажут незначительное влияние на развитие экономики, однако правительству страны необходимо расширить возможности фискальной и монетарной политики.

Тем не менее, в докладе AMRO не учитывается ситуация с распространения коронавируса нового типа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Moody’s понизило свой прогноз относительно темпов экономического роста Южной Кореи до 1,9%.

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