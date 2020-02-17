Кострома, , 14:48 — REGNUM Костромская область снизила государственный долг до 83,2%, — сообщает пресс-служба администрации области.

Это ниже, чем согласованный с Минфином плановый показатель в 90%, и в 1,7 раза ниже пикового значения 2017 года — 143,3%, говорят в финансовом Департаменте финансов.

В 2019 году налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены с ростом на 2 млрд 380 млн рублей, или 13,4% к уровню 2018 года. Долговая нагрузка на региональный бюджет по итогам 2019 года уменьшена на 25,1%, ее значение на 1 января 2020 года составило 90,1% от собственных доходов бюджета против 115,2% на начало прошлого года.