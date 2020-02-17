Шарья, Костромская область, , 14:40 — REGNUM Лесопромышленная группа компаний Segezha Group планирует построить в городе Шарье Костромской области современный лесосеменной комплекс, — сообщает пресс-служба администрации региона.

К 2023 году в питомнике обещают вырастить 4 млн сеянцев. Это будут сосны обыкновенные и ели европейские. В перспективе планируется расширение производства до 6−8 млн. штук в год. Саженйцы предполагается продавать в Кировскую и Вологодскую области. Главная цель комплекса — лесовосстановление и обеспечение сырьевой безопасности галичского фанерного комбината.

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Потребность компании в выращивании целевых пород древесины в Костромской области оценивается в 1,5 миллиона штук ежегодно с учетом развития лесозаготовки.