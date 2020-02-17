Москва, , 14:36 — REGNUM За последние восемь лет борьбы с «антиотмывочными» схемами Банк России достиг значительных успехов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов, комментируя намерения ЦБ РФ изменить основания для блокировки счетов.

«Так, по заявлению регулятора, в 2019 году объём обналичивания денежных средств через российские финансовые институты снизился практически вдвое и сейчас, с учётом развития и внедрения современных цифровых технологий пришло время пересмотреть основания для блокировки счетов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что в обновлённом варианте число оснований для запрета в проведении финансовых операций должно быть значительно меньше, что упростит работу банков.

Однако бизнес во избежание возникновения проблем с блокировкой счетов должен будет более тщательно выбирать контрагентов и внимательней следить за своей финансовой документацией.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России изменит критерии определения сомнительных операций, после которых будут блокировать счет. Критерии не менялись 8 лет.

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