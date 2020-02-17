Пенза, , 14:35 — REGNUM Губернатор Пензенской области распорядился начать подготовку к проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. По данным пресс-службы правительства, глава региона на совещании 17 февраля 2020 года потребовал особое внимание уделить памятникам и местам захоронения воинов Великой Отечественной войны.

«Этот год особенный — мы отмечаем 75-летие Великой Победы. Вы знаете, что 2020-й объявлен президентом РФ Годом Памяти и Славы. Памятники, места воинских захоронений должны быть приведены в порядок. И не только к 9-му мая. Этим важным объектам, их содержанию необходимо постоянно уделять особое внимание», — подчеркнул глава региона Иван Белозерцев.

Он отметил, что работу по благоустройству надо начать уже в конце марта. В ближайшее время нужно сформировать бригады, подготовить технику, определить участки, которые требуют наибольшего приложения сил. Предстоит ликвидировать несанкционированные свалки на территориях населенных пунктов и в пригородах, провести очистку лесополос от мусора и сухостоя.

Также необходимо заготовить саженцы и высадить деревья.