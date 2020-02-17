Москва, , 14:29 — REGNUM Москва и Санкт-Петербург так и остаются на ведущих позициях в сравнении с другими регионами по нескольким причинам, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя результаты рейтинга регионов России по качеству жизни.

«Такой результат не вызывает удивления, так как именно на первую десятку регионов приходится более 40% всего валового регионального продукта страны, оборота розничной торговли и инвестиционных вливаний.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга сюда входят Московская область, Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. Замыкают список Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

Основной причиной такого неравенства в качестве жизни является различный уровень исходных позиций, включая местоположение, климат, исторические особенности и т. д.

Привлечение инвестиций для Санкт-Петербурга является достаточно выполнимым заданием, чем для Тувы, именно по причине месторасположения.

В связи с этим важно определить наиболее значимые выигрышные позиции каждого из регионов с целью увеличения их общего КПД, тем самым увеличив общий ВВП всей страны», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, три региона России на протяжении нескольких лет сохраняют лидерство в рейтинге регионов России по качеству жизни — Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

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