Ханты-Мансийск, , 14:27 — REGNUM В Югре выросли цены на бензин и дизельное топливо. Об изменении потребительских цен и тарифов в ХМАО в декабре 2019 года отчитался Тюменьстат.

По сравнению с декабрём 2018 года, цены на дизельное топливо в декабре 2019 года выросли на 1,1%. Бензин марки АИ-92 — на 0,7%, АИ-95 — на 0,7%, АИ-98 — на 2,1%.

Относительно декабря 2018 года цены на потребительские товары в ХМАО в декабре 2019 года увеличились на 2,3%, тогда как в России — на 3%.

Читайте ранее в этом сюжете: Обнародована статистика повышения цен в Югре