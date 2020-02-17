Ханты-Мансийск, , 14:17 — REGNUM В Югре за год серьёзно подорожали крупы и сигареты. Об изменении потребительских цен и тарифов в ХМАО в декабре 2019 года отчитался Тюменьстат.

Относительно декабря 2018 года цены на потребительские товары в ХМАО в декабре 2019 года увеличились на 2,3%, тогда как в России — на 3%. Продовольствие подорожало на 2,9% (2,6%), промышленные товары — на 1,2%, услуги населению стали дороже на 3,1%.

На 14% стали дороже крупы и бобовые, на 8,9% — масло сливочное (на 8,9%), курятина стала дороже на 6,6%, рыба — на 5,5%, хлеб — на 5,1%, овощи — на 4,9%, молоко и молочная продукция — на 3,8%, алкогольные напитки — на 1%.

Отмечено снижение цен на сахар-песок — на 33,6%, и масло подсолнечное — на 5,6%. Среди промышленных товаров стали выше цены на моющие и чистящие средства — на 5,5%, табачные изделия — на 7%.