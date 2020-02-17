Москва, , 14:16 — REGNUM В Москве государственная инспекция проведёт 8 тысяч проверок фактического использования объектов недвижимости, сообщил корреспонденту ИА REGNUM вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Ефимов отметил, что мероприятия являются плановыми. Практику ввели в 2014 году, по итогам проверок определяется перечень объектов, налогообложение которых со следующего года будет исчисляться от кадастровой стоимости.

Как пояснил глава департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов, исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости, отражающей реальную цену объектов недвижимости, выравнивает условия налогообложения для равноценных зданий, способствует улучшению конкурентной среды и росту доходов городского бюджета.

«Поступления в столичный бюджет от уплаты налога на имущество организаций с 2014 года по 2019 год выросли в полтора раза: с 94 млрд рублей до 141 млрд рублей», — сказал Тихонов.

В 2019 году в Москве провели 9 823 мероприятий по определению вида фактического использования объектов. По их результатам у 4 686 объектов недвижимости налогообложение стало осуществляться от кадастровой стоимости.