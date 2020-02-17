Москва, , 14:18 — REGNUM Производство нового Cadillac Escalade для России начнётся в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба российского представительства General Motors.

На российский авторынок обновлённый Escalade поступит либо к концу 2020 года, либо в начале 2021 года.

Автопроизводители снабдят автомобиль 426-сильным мотором рабочим объёмом 6,2 л. Кроме того, покупателям будет доступен вариант с новым трёхлитровым дизельным двигателем мощностью 281 л. с. при 623 Нм крутящего момента.

Российский вариант обновлённого Cadillac Escalade будет оснащён 38-дюймовым изогнутым OLED дисплеем, плотность пикселей которого в два раза превышает показатели лучших телевизоров.

Ранее в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на кроссовер Cadillac с двухлитровым турбированным мотором.

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