Оренбург, , 14:10 — REGNUM В Оренбургской области в рамках подготовки к посевной сельхозпроизводители приобрели 18 890,3 тонн минеральных удобрений, на аналогичный период 2019 года было приобретено 5414,6 тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

В 2020 году объем закупки минудобрений должен составить 39 100 тонн в физическом весе. Таким образом, на сегодняшний день закуплено 48% от плана.

На приобретение минеральных удобрений из областного бюджета в 2020 году намерены выделить субсидии в размере 247 млн рублей.

Наращиванию приобретения минеральных удобрений хозяйствами региона способствует политика правительства области, нацеленная на поддержку сельхозпроизводителей, открытие баз хранения и отпуска удобрений по ценам производителей, сдерживание цен на минеральные удобрения.

Напомним, летом 2019 года в пресс-службе областного правительства сообщили, что план по приобретению удобрений выполнен на 120%. Однако глава Оренбуржья Денис Паслер заявил, что этого недостаточно, поскольку потребность внесения удобрения удовлетворена только на 8%. Он подчеркнул, что власть готова компенсировать затраты аграриев на минудобрения, если сельхозпроизводители готовы закупить 40% от необходимого количества.

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