Ульяновск, , 14:06 — REGNUM В Ульяновской области создают агентство по тарифам и ценам. Власти полагают, что это позволить усилить контроль над ценообразованием и сдержать рост цен на коммунальные услуги, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В настоящее время разработана «дорожная карта» по созданию агентства по тарифам и ценам Ульяновской области. По словам главы региона Сергея Морозова, необходимо выстроить «жёсткий контроль за ценами и тарифами».

Первый вице-премьер Марина Алексеева отмечает, что «реформирование органов власти с точки зрения усиления контроля над ценообразованием позволит вскрыть резервы и сдерживать рост цен на коммунальные услуги».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют упразднить министерство цифровой экономики и конкуренции, функции которого будут переданы другим учреждения. При этом создаётся новое подразделение, которое будет заниматься тарифами и закупками.

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