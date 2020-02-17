Тбилиси, , 14:04 — REGNUM Количество туристов в Грузии и доходы в данной сфере в январе значительно выросли. Об этом журналистам рассказала 17 февраля глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказала чиновница, по сравнению прошлогодними показателями, в январе зафиксирован рост на 19% — 20% числа посетивших Грузию иностранцев, а также на 20% выросли в первом месяце года доходы в сфере туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Грузстат сообщил о росте на 5,7% торгового оборота Грузии в январе. Экспорт вырос на 10%, а объем импорта увеличился на 3,9%.