Сеул, , 14:06 — REGNUM В 2019 году операционная прибыль 87 крупнейших компаний Южной Кореи, опубликовавших промежуточные данные, составила 101,94 млрд вон (~$86,13 млн), а объём продаж — 1,6 квдрлн вон (~$1,35 трлн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на аналитическую компанию CEO Score.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с 2018 годом прибыль компаний сократилась на 35,9%.

Отмечается, что снижение показателей было зафиксировано в десяти из девятнадцати областей. Операционная прибыль компаний, работающих в сфере информационных технологий и электроники, сократилась на 54,6%, до 33,15 трлн вон (~$28 млрд), в нефтехимической отрасли — на 61,4%, до 6,65 трлн вон (~$5,61 млрд), в сфере услуг — на 23,1%, до 2,22 трлн вон (~$1,87 млрд), в сталелитейной отрасли — на 27,3%, до 1,87 трлн вон (~$1,58 млрд), в страховой сфере — до 1,14 трлн вон (~$963,22 млн).

С другой стороны, операционная прибыль банков увеличилась на 19,7%, до 15,8 трлн вон (~$13,35 млрд).

Кроме того, в 2019 году 45 из 87 компаний зафиксировали снижение прибыли. Так, прибыль Samsung Electronics сократилась на 48,2%, SK Hyunix — на 80,2%. Прибыль остальных компаний, в среднем сократилась на 13,6%.