Иркутск, , 14:06 — REGNUM По признанию властей Иркутской области, Корея занимает второе после Китая место по количеству туристов, посещающих Приангарье. В связи с прибытием в регион нового генерального консула Республики Корея Ким Се Уна, пресс-служба иркутского губернатора известила, что уже с апреля увеличению иностранных гостей будет способствовать запуск прямого авиарейса Иркутск-Сеул.

Осуществлять авиаперевозки будет корейская компания. Господин Ким Се Унподтвердил заинтересованность в участии корейской стороны в совместных проектах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с января 2019 года в Приангарье побывали около 500 тысяч иностранных туристов, из них 300 тысяч — это граждане Китая.

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