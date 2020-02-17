Ташкент, , 13:57 — REGNUM Действующий Трудовой кодекс Узбекистана приспособлен к экономике Советского Союза. Об этом 17 февраля заявил заместитель министра юстиции республики Рахим Хакимов на заседании международного пресс-клуба.

По его мнению, Трудовой кодекс, принятый в 1995 году, не соответствует современным требованиям. Замминистра добавил, что кодекс должен быть прозрачным и гибким. Он также должен содержать нормы современных двусторонних соглашений между работником и работодателем, добавил Хакимов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана опубликовало проект нового Трудового кодекса республики.

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