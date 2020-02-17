Ташкент, , 13:43 — REGNUM Новый Налоговый кодекс Узбекистана исключает льготы по НДС, на акцизный налог и налог на пользование недрами. Об этом 17 февраля заявил заместитель председателя Государственного налогового комитета республики Фазлиддин Умаров, сообщает издание Spot.

По его словам, все критерии предоставления налоговых льгот представлены в кодексе. Отдельные преференции могут предоставляться только постановлением президента республики, отметил Умаров.

Он добавил, что льгота будет предоставляться в виде снижения ставки налога на 50% сроком до трех лет. Вместе с тем власти не планируют пересматривать льготы нефтегазовым иностранным компаниям, которые предусмотрены в соглашениях о разделе продукции.

Напомним, реформа в налоговой системе Узбекистана началась с 29 июня 2018 года, когда был принят указ президента республики «О Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан». Основной целью всех нововведений является создание благоприятной среды для конкуренции и инвестиций в республике.

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