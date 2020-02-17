Барнаул, , 13:38 — REGNUM Вот уже второй год подряд Республика Алтай и Алтайский край «плетутся» в конце рейтинга по качеству жизни, составленного РИА Новости, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, если статус первого региона, как и в 2018 году, остался на 80-м месте из 85 возможных, то вторая алтайская территория возвысилась на одно место, поднявшись с 73-й на 72-ю позицию. Из других регионов Сибири наиболее интересным выглядит результат Красноярского края. По итогам 2019 года регион расположился на 38-й строчке рейтинга, улучшив свои позиции сразу на семь пунктов.

Статистики указывают, что самые низкие зарплаты, получаемые жителями некоторых регионов Сибири, «во многом объясняются особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента». Как известно, почти половина алтайского населения проживает в сельской местности.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу регионов РИА Новости, лучшими по качеству жизни в 2019 году вновь стали Москва и Петербург.

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