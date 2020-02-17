Тюмень, , 13:29 — REGNUM В тюменском городе Заводоуковске владелец комиссионного магазина оштрафован за незаконное кредитование. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что в «комиссионке» предоставлялись краткосрочные займы под залог имущества. Однако такие займы могут предоставлять микрофинансовые организации, ломбарды и сельхозкооперативы.

По факту против владельца комиссионного магазина было возбуждено административное дело по ст. 14.56 КоАП РФ («Осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на её осуществление»). Он был оштрафован на 20 тысяч рублей.