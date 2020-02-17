Псков, , 13:27 — REGNUM На обновление автобусного парка Пскова планируется направить более 1,2 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом сегодня, 17 февраля, на совещании по вопросам комплексного развития регулярных пассажирских перевозок на территории региона заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, такие договорённости были достигнуты с куратором региона — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым по итогам его рабочей поездки в Псков. Всего планируется приобрести около 200 новых автобусов для государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский автобус возраста 37 лет с пробегом 2 млн километров, который до сих пор выходит на линию в Пскове, показали Мантурову в Пскове в октябре 2019 года.

В настоящее время «Псковпассажиравтотранс» обеспечивает 95% всех пассажирских перевозок в регионе и остро нуждается в замене подвижного состава. Средний срок эксплуатации автобусов — 14 лет, но многим уже более 20−30 лет.

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