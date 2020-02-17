Сеул, , 13:31 — REGNUM В период с первого по третий квартал 2019 года мировой экспорт товаров сократился на 2,94%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Федерации корейской промышленности (FKI) и доклад Всемирной торговой организации (ВТО).

Самый большой спад экспорта зафиксировали в Южной Корее (9,83%), в Германии (5,21%), Японии (4,5%) и Китае (0,9%).

Известно, что в течение десяти лет, начиная с 2008 года, Южная Корея увеличила свою долю на мировом рынке за счёт, а также продемонстрировала большую зависимость от экспорта полупроводниковой продукции.

По данным UN Comtrade, доля Южной Кореи на мировом рынке двадцати главных наименований товаров (за исключением сырой нефти и газа) увеличилась с 4,3% в 2008 году, до 6,58% в 2018 году, доля Китая — с 11% до 20,83%, Германии — с 12,88% до 14,52%, однако доля Японии, напротив, сократилась с 8,91% до 8,48%.

Отмечается, что без учета полупроводников показатель Южной Кореи, напротив, сократился с 6,58% до 4,51%.

Что касается мирового рынка полупроводников, то доля ЮЖной Кореи увеличилась с 7,63% до 31,34%, на автомобилестроительном рынке — с 4,96% до 6,07%, а на судостроительном рынке сократился с 30,66% до 15,22%.