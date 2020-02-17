, 13:16 — REGNUM В региональном рейтинге по качеству жизни, который в 2019 году возглавили Москва, Петербург и Московская область, из субъектов Поволжья самую высокую строчку заняла Татария: республика оказалась на четвёртом месте. Об этом свидетельствует рейтинг РИА Новости.

В десятку лучших субъектов страны по качеству жизни из регионов Приволжского федерального округа вошла только Татария, которая в 2019 году удержала свою позицию, второй год подряд сохраняя за собой четвёртое место.

На втором месте среди поволжских регионов — Нижегородская область, которая по сравнению с 2018 годом улучшила позиции на одну строчку и замкнула в 2019 году топ-15. Следом идёт Самарская область, переместившаяся с 18-го на 16-е место.

За два года не изменились позиции Башкирии, которая в рейтинге по качеству жизни занимает 25-е место в стране. Ульяновская область оказалась на 29-м месте, сдав одну строчку. Оренбургская область заняла 32-е место, переместившись на одну позицию наверх.

Далее распределение следующее: на 30-м месте — Саратовская область, на 39-м — Удмуртия, на 44-й позиции — Чувашия, на 48-й строчке — Саратовская область, на 49-м месте — Прикамье, на 51-м — Мордовия. Худшие позиции среди регионов ПФО — у Марий Эл, которая заняла 61-е место в рейтинге по качеству жизни.

Отметим, что наибольшее падение среди регионов ПФО продемонстрировала Саратовская область, сдав сразу десять позиций. На семь строк вниз переместились Пензенская область, Пермский край и Мордовия.

В основе исследования — комплексный учёт 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, аутсайдерами рейтинга стали Тува, Карачаево-Черкесия и Еврейская автономная область. Также в последней десятке — Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, Республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы регионы – лидеры по качеству жизни в России