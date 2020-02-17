Москва, , 13:19 — REGNUM В январе 2020 года самой продаваемой новой легковушкой в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) стала Lada Granta. Об этом 17 февраля сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За месяц модель Lada Granta в СКФО приобрели 686 автолюбителей. Это на 9,9% превышает уровень января 2019 года.

Вторую строчку по популярности на Северном Кавказе занимает Lada Vesta. В январе дилерам удалось реализовать 641 единицу авто этой модели, что на 5,2% меньше, чем год назад. На третьем месте разместилась южнокорейская модель KIA Rio. Этот автомобиль в СКФО приобрели 375 покупателей. Здесь рост продаж составил 89,4% по сравнению с 2019 годом.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Toyota Camry (303 ед.) и Hyundai Solaris (192 ед.).

Напомним, на Дальнем Востоке в январе 2020 года автолюбители приобрели 1271 новую машину, что на 7,5% больше результата прошлого года.

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