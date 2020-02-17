Тюмень, , 13:11 — REGNUM На Урале появился новый транспортный сервис для грузовладельцев. Это доставка грузов на короткие расстояния в ночное время в составе ускоренных поездов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Свердловских железных дорог».

Услуга «Ночной экспресс» ориентирована на предприятия малого и среднего бизнеса, а также клиентов с небольшими объемами грузов. Ускоренные перевозки на регулярной основе осуществляются по маршрутам Тюмень — Екатеринбург — Тюмень, Пермь — Екатеринбург — Пермь, Екатеринбург — Нижний Тагил — Екатеринбург, Тюмень — Тобольск — Тюмень, Тюмень — Сургут — Тюмень, Екатеринбург — Челябинск — Екатеринбург.

Воспользоваться сервисом клиенты могут на любой станции «Свердловских железных дорог». Доставка грузов осуществляется на основании заявки.