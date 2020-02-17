Сеул, , 13:08 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет помощь предприятиям, пострадавшим от распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заместителя премьер-министра и министра стратегии финансов Южной Кореи Хон Нам Ги.

По его словам, поддержка будет оказана предприятиям, работающим в четырёх отраслях — авиаперевозки, судоходство, туризм и ресторанный бизнес.

Известно, что бюджетным авиакомпаниям буду предоставлены кредиты на сумму 300 млрд вон (~$253,45 млн), страдающим от сокращения спроса и приостановления рейсов в Китай. Компаниям также будет предоставлена трехмесячная отсрочка платежей за использование аэропортов.

На помощь судоходным компаниям будет выделено 60 млрд вон (~$50,69 млн). Кроме того, правительство планирует отменить плату за использование портовых объектов.

Отмечается, что малым и средним туристическим агентства будут предоставлены кредиты на сумму 50 млрд вон (~$42,24 млн) под 1%, компаниям, работающие, в ресторанном бизнесе — на сумму 10 млрд вон (~$8,44 млн) под 2,5%, а работающие в гостиничном бизнесе — налоговые льготы.