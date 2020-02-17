Москва, , 12:50 — REGNUM Цены на нефть 17 февраля удерживаются чуть ниже уровней закрытия 14 февраля в отсутствие значимых новостей. Фиксация прибыли после роста в 5% по итогам предыдущей недели в первые часы торгов не получила большое количество последователей, к полудню котировки отыграли большую часть потерь, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«До конца дня ситуация не претерпит значительных изменений — стоимость нефти марки Brent будет тяготеть к отметке в $57,50, что будет способствовать умеренному понижению по итогам дня.

В США празднуется День президента, что обусловит снижение торговой активности до минимума к концу дня. Участники торгов переключают внимание на релизы макроэкономической статистики, пытаясь оценить ущерб, нанесенный новым коронавирусом.

Рынок пока не торопится усиливать оптимизм в отношении эпидемии коронавируса, хотя темпы роста числа инфицированных замедляются уже 13-й день кряду, поскольку есть сомнения в достоверности предоставляемых властями КНР данных, а также есть риски вспышки заболевания в странах со слабой системой здравоохранения.

Рынок энергоносителей остается уязвим также из-за отсутствия консенсуса в отношении действий ОПЕК+. Рынок ждет ясности в отношении готовности России следовать новым рекомендациям технического комитета ОПЕК+, который рекомендовал продлить сделку по ограничениям нефтедобычи до конца года, а в течение II кв. пойти на дополнительные сокращения в размере 600 тыс. барр./сутки.

Роснефть и вовсе предпочла бы, чтобы Россия вышла из сделки, в то время как другие игроки в отрасли готовы поддержать продление сделки на II кв. без дополнительных ограничений.

Пока в ОПЕК+ не пришли к консенсусу, на рынок поступает «лишняя» нефть — так, по данным МЭА, в I кв. из-за коронавируса спрос понизится на 435 тыс. барр./сутки, в итоге потребление вырастет всего на 825 тыс. барр./сутки, наименьший прирост за последние девять лет», — полагает эксперт.

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