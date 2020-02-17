Москва, , 12:46 — REGNUM С марта 2020 года в Россию будут экспортироваться автомобили Chevrolet, выпускаемые компанией UzAuto Motors в Узбекистане. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба компании.

«Spark, Nexia и Cobalt будут продаваться под брендом Chevrolet в России, Казахстане и Белоруссии в марте 2020 года», — говорится в сообщении.

При этом дилерская сеть будет создана на базе уже существующую центров General Motors Россия, а также части салонов Ravon.

Напомним, в июне 2019 года руководство General Motors Uzbekistan переименовало компанию. Теперь автокомпания носит название UzAuto Motors. На предприятии выпускаются автомобили Ravon и Chevrolet.

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