Москва, , 12:46 — REGNUM Российская валюта немного отступила14 февраля, но в начале новой торговой недели пытается вернуться к росту. Доллар торгуется немногим ниже 100-дневной скользящей средней, но отошел от первоначальных дневных максимумов в районе 63,15 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Несмотря на небольшой бычий уклон, риски для рубля сохраняются, а потенциал его укрепления на данном этапе ограничен. В пользу роста «россиянина» играет улучшение обстановки на рынке нефти, где Brent дорожает пятый день подряд.

Но и в сырьевом сегменте позиции котировок остаются неустойчивыми, прежде всего, в связи с неопределенностью вокруг ОПЕК+, поскольку Россия по-прежнему не торопится соглашаться на участие в дополнительном сокращении добычи.

При этом факторами риска для нефти и рубля служит «китайский фактор». Коронавирус продолжает распространяться, подогревая беспокойство по поводу замедления роста мировой экономики и ослабления спроса на энергоносители.

Также немалое значение имеет отношение к доллару, который остается на высоких позициях, во многом благодаря слабости евро. Индекс USD удерживается на максимумах, что вкупе с осторожным поведением инвесторов теоретически ограничивает возможности роста рубля.

С технической точки зрения пара доллар/рубль находится на распутье. Если в ближайшее время котировки удержатся над уровнем 63 руб., потенциал возвращения за пределы уровня 64 руб., непосредственно под которым проходит 200-дневная скользящая средняя, сохранится», — считает эксперт.

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