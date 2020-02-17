Тбилиси, , 12:46 — REGNUM В Грузии, по данным на январь текущего года, социальное пособие получают 431 902 человека, что больше показателей декабря 2019 года, когда пособия получали 427 373 человека. Отчет со статистическими данными опубликовало 17 февраля Агентство социального обслуживания.

Сообщается, что всего соцпособия получает 11,6% населения страны. 152 224 из них являются несовершеннолетними. В том числе 46 628 — дети возраста от нуля до шести лет, а 105 596 — от шести до 18 лет.

Стоит отметить, что социальное пособие на ребенка в Грузии было в 2019 году увеличено в пять раз и стало составлять 50 лари (17,5$).