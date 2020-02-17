Москва, , 12:41 — REGNUM На автомобильных подъездах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края и Республики Крым 15 февраля открылись два стационарных поста ДПС, сообщили в Росавтодоре.

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Посты ДПС оборудованы комплексами автоматического распознавания регистрационных знаков автомобилей и системой круглосуточного видеонаблюдения. В зданиях размещены помещения для работы нарядов ДПС и хранения специальных средств.

В Росавтодоре отметили, что посты ДПС будут контролировать дорожную ситуацию на Крымском мосту и подъездах к нему, что обеспечит безопасность движения по мосту.

Как сообщало ИА REGNUM, за 20 месяцев Керченский пролив пересекли 8,7 миллиона автомобилей.

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