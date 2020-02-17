Симферополь, 17 февраля 2020, 12:36 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» и её шесть дочерних оценивают свои «убытки» от потери активов в Крыму в 8 млрд долларов. Соответствующая информация опубликовано на сайте компании.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания готовит иск против российского публичного акционерного общества «Газпром». Речь идёт о деле «РосУкрЭнерго», компании, которая была посредником поставок газа между Россией и Украиной.
Подробности:«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»