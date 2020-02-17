Сеул, , 12:29 — REGNUM Компания GM Korea частично приостановит работу завода в городе Инчхон из-за сокращения поставок запчастей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания приостановит работу некоторых производственных линий на заводе Бупхён на два дня начиная с 17 февраля.

Отмечается, что завод в Чханвоне продолжить работать в штатном режиме.

«В отличие от других южнокорейских автомобилестроительных компаний GM Korea закупает запчасти со всего мира», — отметили в компании.

Напомним, что компания Hyundai Motor начала приостанавливать работу своих заводов с 4 февраля, а с 11 февраля — возобновлять производство.

17 февраля компания вновь запустила заводы в Ульсане и Асане.

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С 14 февраля компания KIA Motors также возобновила работу большей части своих заводов, с 13 февраля — SsangYong Motor, с 15 февраля — Renault Samsung Motors.