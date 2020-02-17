Москва, , 11:57 — REGNUM В арбитраж Москвы поступило исковое заявление к издателю русской версии журнала Forbes — АО «Ас Рус Медиа». Сумма претензий другой московской компании — рекламного ООО «А-Медиа» составляет почти 29 млн рублей. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 14 февраля 2020 года. Сумма исковых требований — 28 917 801,6 рубля. В 2019 году данные компании уже сталкивались в суде, как минимум по двум спорам. В сентябре 2019 года издатель Forbes взыскал с ООО, с которым имелся контракт по размещению рекламу на сайте издания, свыше 41,6 млн рублей. Решение устоялось во второй инстанции. С той же компании в сентябре 2019 года «Ас Рус Медиа» взыскало отдельным иском небольшой долг по агентскому договору — почти 0,5 млн рублей.

В один день с иском к издателю Forbes ООО подало ещё три иска — к ООО «Артком Медиа» (4,23 млн рублей), ООО «Издательский дом «Арт Ком Медиа» (4,47 млн рублей) и ООО «Медиа Групп» (372 тыс. рублей). Издательский дом принадлежит Александру Федотову — бывшему издателю русской версии журнала. В «Медиа Групп» совладельцем некоторое время назад была Анастасия Федотова, но в январе 2020 года доля перешла Марии Агеевой — директору, которая сменила на этом посту Галину Гладких. Последняя на сегодня — руководитель и совладелец «Артком Медиа».

Напомним, владелец российской версии журнала сменился летом 2018 года. Новым собственником называют бизнесмена из Дагестана, зятя экс-главы республики Рамазана Абдулатипова Магомеда Мусаева.

У российской версии журнала Forbes сменился владелец