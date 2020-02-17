Москва, , 11:54 — REGNUM Топ-10 самых продаваемых автомобилей иностранных брендов на авторынке России обнародовал 17 февраля портал «Автостат Инфо».

По информации портала, за январь 2020 года в России было реализовано 79 тыс. 663 иномарок — этот показатель на 14,5% превышает уровень продаж прошлого года.

Первое место в модельном рейтинге самых популярных автомобилей иностранных брендов заняла Kia Rio. Обладателями этой южнокорейской модели стал 6 421 житель России. Причем продажи Rio по сравнению с прошлым годом выросли на 30%.

Вторая строчка у автомобиля Hyundai Creta, продажи которого в январе 2020 года достигли 5 тыс. 026 экземпляров (+28%). Замыкает тройку лидеров еще один представитель южнокорейской марки Hyundai — седан Solaris. Обладателями данной модели в прошлом месяце стали 3 тыс. 595 жителей страны (+11,6%).

Четвёртое и пятое места заняли Volkswagen Polo и Toyota RAV4, реализовавших соответственно в январе 2020 года 2 тыс. 964 (+4%) и 2 тыс. 905 (+58%) экземпляров авто.

Также в данный рейтинг попали: Renault Duster (2 тыс. 355 ед.; — 10%), Kia Sportage (2 тыс. 333 ед.; +26%), Volkswagen Tiguan (2 тыс. 290 ед.; +40%), Renault Logan (2 тыс. 204 ед.; +10%) и Toyota Camry (2 тыс. 064 ед.; +3,5%).

Напомним, Kia Rio стала самым продаваемым автомобилем в Москве по итогам января 2020 года.

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