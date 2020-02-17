Иркутск, , 11:49 — REGNUM В предстоящем аграрном сезоне Иркутская область поставила перед собой амбициозную задачу — собрать не менее одного миллиона тонн зерновых. Об этом сообщает пресс-служба иркутского губернатора со ссылкой на слова исполняющего обязанности министра сельского хозяйства региона Ильи Сумарокова.

«В 2020 году мы на 20 тысяч гектаров увеличиваем общую посевную площадь — она составит 728 тысяч гектаров, в том числе посевная площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами возрастёт на 13 тысяч гектаров и составит 445,1 тысяч гектаров», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году борьба за урожай в Иркутской области была сопряжена с целям рядом неблагоприятных факторов, таких, как засушливые явления первой половины вегетационного периода в южных районах, сложная гидрометеорологическая обстановка, паводки и переувлажнение почвы. Все это существенно сдерживало ход уборочной кампании и негативно отразилось на валовом производстве растениеводческой продукции.

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