Тюмень, , 11:47 — REGNUM В Тюменской области наблюдается значительное снижение числа крупных и средних юридических лиц, а также рост числа индивидуальных предпринимателей (ИП), в том числе за счёт «миграции» юридических лиц в ИП. Об этом говорится в отчёте уполномоченного по защите прав предпринимателей Тюменской области Ларисы Невидайло за 2019 год.

По состоянию на 1 января 2019 года в регионе было зарегистрировано 84 213 субъектов предпринимательской деятельности: 43 618 — юрлиц; 40 595 — ИП и фермерских хозяйств.

На 1 января 2020 года в Тюменской области зарегистрировано 81 755 субъектов: 39 589 — юрлиц, 42 166 — ИП и фермерских хозяйств.

Общее число предпринимателей по отношению к показателям прошлого года уменьшилось на 2 458 субъектов, уменьшение количества юридических лиц составило 4 029, ИП — 1 571.

Что касается зарегистрированных субъектов, то по состоянию на начало 2020 года в регионе зарегистрировано 66 675 субъектов: 31 400 — юрлиц, 35 275 — ИП и фермерских хозяйств.

Это на 440 субъектов больше к уровню прошлого года. При этом число юридических лиц среди субъектов малого и среднего бизнеса снизилось на 1 036, а индивидуальных предпринимателей выросло на 1 476.