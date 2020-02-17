Брюссель, , 11:47 — REGNUM Ливия из-за нефтяного эмбарго теряет по $60 млн ежедневно, заявил Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Нефтяное эмбарго ослабляет экономику Ливии, которая теряет по $60 млн в день из-за невозможности продавать нефть в ЕС», — сказал он по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюссель.

По его словам, вся предоставленная Ливии помощь Евросоюза составляет $600 млн, что эквивалентно 10 дням нефтепродажи.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национальной нефтяной компании Ливии (NOC), в настоящий момент добыча нефти в стране уже упала до чуть более 200 тыс. баррелей в сутки. В случае продолжения блокады нефтедобыча Ливии в ближайшее время сократится до 72 тыс. баррелей в сутки.

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