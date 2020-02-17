Сеул, , 11:50 — REGNUM Если коронавирус COVID-2019 продолжит распространяться, то объём продаж крупных компаний Южной Кореи может сократиться на 8%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Mono Research.

В рамках опроса, проведенного с января по 7 февраля текущего года среди представителей 152 нефинансовых компаний, представители компании выяснили, что в случае, если вирус продолжит распространяться по миру в течение шести месяцев или более, то объём продаж южнокорейских компаний сократится на 8%, а экспорт — на 9,1%.

Специалисты отмечают, что наибольший спад объёмов продаж будет зафиксирован среди автомобилестроительных компаний (13,9%), компаний по производству автозапчастей (12,8%) и предприятий, работающих с нефтепродуктами (12,4%).

Однако если эпидемия коронавируса завершится в ближайшие полгода или раньше, то продажи крупных компаний страны все равно упадут на 3,3%, а экспорт — на 5,1%.