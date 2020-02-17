Москва, , 11:43 — REGNUM В 2019 году общий выездной поток из России вырос на 7,9% по сравнению с 2018 годом или на 3,5 млн поездок. Всего было совершено 48 млн 072 тыс. 285 поездок (в 2018 году — 44 млн 551 тыс. 092), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным пограничной службы ФСБ России, на первом месте в топе-10 стран, куда выезжали российские туристы, оказалась Турция (6 991 528 поездок, прирост к 2018 году +18,5%), на втором месте — Абхазия (4 802 475 поездок, +6,5%), не третьем — Финляндия (3 962 865 поездок, +7,9%), на четвертом — Казахстан (3 417 996 поездок, +7,5%), на пятом — Китай (2 606 719 поездок, +13,5%).

Также десятке популярных у туристов из России были такие страны как Украина (2 577 871 поездок, + 10,5%), Эстония (1 890 452 поездок, +0,8%), Германия (1 426 262 поездок, +1,30%), Италия (1 361 946 поездок, +16,7%) и Таиланд (1 231 441 поездок, +0,6%). На этот топ-10 стран приходится почти 63% всех поездок, совершенных гражданами РФ 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году поток иностранных туристов в Россию увеличился на 20,5% по сравнению с 2018 годом.

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