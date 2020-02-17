Ярославль, , 11:40 — REGNUM В Ярославле подешевела стоимость проезда в автобусах двух городских маршрутов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Изменение коснулось маршрутов № 90 и 99, на которых работают индивидуальные предприниматели из Ярославля. Оба работают по нерегулируемому тарифу, с 15−16 февраля цена одной поездки в автобусе упала с 28 до 25 рублей. На линии работают 10 автобусов. Ранее в Ярославле стоимость проезда в маршрутных такси ни разу не снижалась, теперь пассажиры этих маршрутов платят за проезд меньше, чем в 2017 году

Автобус 99-го маршрута

«Хочу искренне сказать Спасибище!!! Перевозчикам, которые снижают цену за проезд. Не знаю всех обстоятельств ваших. Вчера, заходя в 99 маршрутку, была приятно удивлена 25 рублевым проездом. Аж жить легче стало! Хотите верьте, хотите нет, мелочь, а приятно! Дело не в 3 рублях. Дело в том, что на фоне бесконечного повышения цен везде, вдруг, снижение цен на транспорт», — написала одна из пассажирок в социальных сетях.

Интересно, что осенью эти же перевозчики поднимали стоимость проезда с 26 до 28 рублей. Эксперты связывают нынешнее удешевление с конкуренцией на рынке перевозок. Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Ярославля провела конкурс на автобусные маршруты № 90С и 99С, которые работают по регулируемому тарифу. Победителем конкурса стала московская компания «Автократ». Автобусы столичного перевозчика начали работать на новых маршрутах с 10 февраля, по перечню остановок они дублируют маршрут ярославского перевозчика, проезд в данных маршрутках стоит 28 рублей. Договор, заключенный с «Автократом», действует до июля 2020 года. В середине этого года у многих ярославских перевозчиков заканчиваются свидетельства на маршруты, и местные транспортники предполагают, что мэрия Ярославля летом проведет новый конкурс, в котором в одном лоте будут объединять несколько городских маршрутов, что приведет к окончательному переходу рынка перевозок под контроль столичных и подмосковных компаний.

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