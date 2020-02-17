Уфа, , 11:37 — REGNUM Стартап — тур фонда Сколково пройдет в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, 24 и 25 марта с помощью данного конкурса будут выявлены лучшие проекты Башкирии. Отмечается, что одной из целей мероприятия является популяризация инновационного предпринимательства.

В рамках конкурса пройдут тренинги и семинары для начинающих команд, которые работают в сфере высоких технологий. В них примут участие успешные бизнесмены, ведущие технологические эксперты.

Участие в семинарах бесплатное для всех желающих.

Отмечается, что стартапы на конкурс принимаются до 10 марта по тем направлениям: информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии.

Победителю вручат приз 300 тысяч рублей. Эти деньги он сможет вложить в развитие своих идей. Кроме этого, победитель получит возможность участвовать в программе «Старт», которая в свою очередь дает возможность получить два миллиона рублей на развитие своего проекта.

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