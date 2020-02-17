Якутск, , 11:36 — REGNUM Власти Якутии утвердили порядок предоставления финансовой поддержки работодателю, который примет участие в реализации программы повышения мобильности трудовых ресурсов, сообщали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Принятый документ установит порядок предоставление субсидии, а также определит перечень мер поддержки, из числа которых работодателем по согласованию с госкомитетом по занятости населения определяются меры поддержки.

Субсидию в один млн рублей на одного работника получит работодатель, который пройдёт отбор и попадёт в программу.

На реализацию программы на три года предусмотрен 81 млн рублей, в том числе из бюджета Якутии — 5 млн 880 тыс. рублей.

«По долгосрочному трудовому контракту планируется привлечь в 2020 году 21 работника, в 2021 году — 30 человек и в 2022 году — также 30. Специалисты из других регионов России будут отбираться по критерию приоритетности», — пояснили в правительстве Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство российских граждан (65%) не готовы менять свое место жительства для лучшей работы.