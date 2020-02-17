Москва, , 11:29 — REGNUM В 2019 году поток иностранных туристов в Россию увеличился на 20,5% по сравнению с 2018 годом. За год в РФ приехали 5 млн 061 тыс. 696 человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Читайте также: Поток зарубежных туристов в Россию вырос на 20,5% за три квартала — АТОР

Наибольшее количество туристов, по данным ФСБ, приехали из Китая — 1,5 млн (рост турпотока из Китая на 19%). На втором месте — Германия — 522,2 тыс. (+15,7%), на третьем — Южная Корея — 413,6 тыс. (+20,8%).

Продолжает расти турпоток в Россию из США. В 2019 в РФ приехали 241,1 тыс. американцев (+6%). Замыкает топ-5 Израиль — 199 тыс. туристических визитов (+21,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также: Въездной турпоток в Россию вырос на 25%