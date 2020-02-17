Пермь, , 11:28 — REGNUM В Пермском крае стоимость работ по строительству обхода Чусового увеличится. Изменение стоимости проекта связно с обнаружением оползня, который необходимо ликвидировать, сообщает издание «Коммерсантъ».

Врио губернатора Дмитрий Махонин внес в Законодательное собрание документ, где говорится об изменении регионального перечня объектов автодорожного строительства. Как отмечено в пояснительной записке, в 2020 году предлагается уточнить стоимость объекта на 44,3 млн рублей.

Допсредства необходимы на устранение оползневого склона и выполнение комплекса работ по устройству стационарного электрического освещения.

По данным СМИ, проект по ликвидации оползня еще не утвержден. На объекте обнаружен второй оползень.

Обход Чусового введут в строй в конце 2019 года. Стоимость строительства объекта составила более 2,77 млрд рублей. Сдачу объекта отсрочили до лета 2020 года. На корректировку сроков ввода объекта в эксплуатацию повлияли ошибки, допущенные в проектировании.