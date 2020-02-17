Рига, , 11:23 — REGNUM Общество в Латвии нужно научить новой финансовой культуре. Об этом, как пишет портал LSM, сообщила глава Комиссии по рынкам финансов и капитала Санта Пургайле.

По ее словам, продолжая реформу банковского сектора нужно объяснять обществу новые правила игры на финансовых рынках. На этой неделе, сообщила Пургайле, Латвия ждёт заключения о том, насколько хорошо применяется в стране новая законодательная база по борьбе с отмыванием денег.

Она напомнила, что в предыдущем отчёте экспертов Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег было отмечено, что семь из рекомендаций выполнены Латвией полностью и 33 в основном. Тем не менее, отметила Пургайле, страна была «оставлена под надзором».

Пургайле признала, что получает сигналы от латвийского бизнеса о том, что банки запрашивают чрезвычайно большой объём информации и документов о сделках и компаниях имеющих сложную структуру собственности или разветвлённую сеть партнёров. В то же время, сказала Пургайле, всем придётся научиться жить по новым правилам.